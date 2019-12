Cristiano Ronaldo, sicuramente, non conosce il cinema italiano. Sarebbe opportuno che qualcuno gli consigliasse la visione di un film cult come "Il marchese del Grillo". Se per lui sarà troppo impegnativo interrompere il lavoro in palestra per dedicare un’ora e mezza all’esercizio del cervello basterà che regali un paio di minuti alla visione del trailer, nel quale il protagonista recitala celebre battuta "io sono io e voi non siete un ca**o".