Come riportato da Sky Sport, non ci sarà la Junta Directiva del Real Madrid inizialmente prevista per oggi. La riunione del CdA è stata rinviata a lunedì. In giornata potrebbe comunque arrivare a Madrid Jorge Mendes o uno dei suoi legali per incontrare Florentino Perez e ribadire la volontà di Ronaldo di lasciare Madrid per trasferirsi alla Juventus.