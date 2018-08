La Juventus ha commentato così la scelta della Uefa di eleggere Ronaldo tra i tre migliori giocatori della scorsa stagione, tramite un comunicato ufficiale:



"Dopo una stagione stellare, terminata con l'approdo in bianconero, Cristiano Ronaldo ha ricevuto la nomination per il "UEFA Men's Player of the Year 2017/18 award", ovvero il premio di giocatore dell'anno promosso dalla UEFA.



CR7 è nella lista dei tre finalisti, insieme all'ex compagno di squadra al Real Madrid Luka Modric e all'attaccante del Liverpool Mohamed Salah. La scorsa annata, il portoghese è stato il capocannoniere della Champions League per la sesta volta consecutiva, segnando 15 reti in 13 gare, e portando il Real Madrid alla vittoria finale della coppa.



Oltre alla nomination di giocatore dell'anno, Cristiano Ronaldo ha ricevuto anche quella di "UEFA Champions League Forward of the Season 2017/18", il premio dedicato al miglior attaccante della competizione, insieme a Lionel Messi e a Mohamed Salah.



I vincitori saranno annunciati giovedì 30 agosto a Monaco in occasione del sorteggio della fase a gironi di UEFA Champions League".