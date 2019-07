Cristiano Ronaldo ha commentato così la prestazione della sua Juve contro l'Inter dopo il successo ai rigori in International Champions Cup: “Abbiamo giocato bene, soprattutto nel secondo tempo. Secondo me meritavamo di vincerla. L’Inter ha giocato una buona partita: è una squadra fantastica, con un grande allenatore. È un piacere essere qui, un grande pubblico che ha supportato alla grande me e la Juventus".