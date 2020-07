"Cristiano Ronaldo è l'atleta moderno, che mostra a tutti che il successo arriva sempre per coloro che si impegnano e amano ciò che fanno. Oltre a lui, voglio rendere omaggio agli incredibili Douglas Costa, Alex Sandro e Danilo. Congratulazioni per lo scudetto, Juventus!". Le parole? Arrivano da O Rey, da Pele. Che al re bianconero porge i suoi omaggi. In mezzo alla lotta per il capocannoniere, in mezzo a quella per la Scarpa d'Oro. E Pelé? La leggenda è lui. 1238 gol totali, cannoniere principe di tutti i tempi. Cristiano pensa anche ai suoi numeri: per reti uggiciali è a 767, e a CR7 (735) mancano 11 gol per arrivare a Puskas. Poi ci sono Romario (772) e Josef Bican (805). No, non è affatto impossibile.