Cristiano Ronaldo, attaccante della Juventus, ha parlato a Sky Sport dopo la sconfitta con lo Young Boys: "Oggi abbiamo creato molte occasioni da gol, peccato per non averle concretizzate. Perdere non fa piacere, ma l'obiettivo era quello di passare il turno; ora arrivano le partite che contano e vedremo di farci trovare pronti. Se sono stanco? Mi sento bene, seguo un programma di allenamento personalizzato e di volta in volta decido con l'allenatore se giocare o meno. Riposerò più avanti".