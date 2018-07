Luciano Moggi, ex dg della Juventus, ha commentato ai microfoni di Tmw l'arrivo di Cristiano Ronaldo alla Juventus.



Queste le sue parole: "CR7-Juve? Era fatta da venti giorni... È un campione, però bisognerà vederlo in campo. Al Mondiale ha fatto due partite eccellenti e poi non ha toccato palla. Comunque sul piano del marketing è stata fatta una grande operazione un po’ per tutti. Tifosi, ambiente. Mi auguro faccia belle cose anche in campo, le qualità le ha. Spero sia portatore di qualcosa di importante. Ma a dare i giudizi dovrà essere il campo. La squadra dovrà giocare per CR7, che non ama tornare indietro. Sarà interessante vedere le evoluzioni. Cessioni? Dicono tutti Higuain, può darsi che parta. Cedere Dybala sarebbe un errore".