Non nascondiamoci, l'affare Cristiano Ronaldo-Juventus e destinato a chiudersi nei prossimi 2/3 giorni è a tutti gli effetti il più importante affare di mercato per la Serie A dai tempi dell'acquisto da parte dell'Inter di Ronaldo, il Fenomeno. Pochi altri affari hanno saputo attirare su di sè l'attenzione di tutto il mondo, e raramente, soprattutto negli ultimi anni, il campionato italiano è riuscito ad attirare a sè campioni di livello globale come la stella portoghese. Un colpo che sposta gli equilibri ma che, almeno a parole, non sta spaventando le rivali della Juventus almeno nella corsa al vertice e al prossimo scudetto.



MESSAGGI POSITIVI - Negli ultimi giorni, infatti, si sono rincorse dichiarazioni, commenti, frasi a effetto che hanno incorniciato e raccontato l'affare Cristiano Ronaldo solo in maniera positiva. Anche fra gli addetti ai lavori e fra i dirigenti delle squadre italiane il sempre più probabile arrivo in Italia di CR7 non è visto come un qualcosa che possa mettere la Juventus un gradino al di sopra di tutte le altre. Uno dei primi è stato il vice-presidente dell'Inter Javier Zanetti: "Ronaldo sarebbe un bel colpo per la Serie A, ma a me interessa l'Inter e noi abbiamo fatto un gran mercato". Poi è stata la volta del presidente dell'Atalanta Percassi e del capitano dei rivali cittadini del Torino, Moretti: 'Può solo fare il bene del calcio italiano". Infine è toccato all'allenatore della Nazionale, Roberto Mancini e, soprattutto al direttore sportivo della Roma, Monchi: "Se arriva penso che per il campionato italiano sia una cosa buona. E' un giocatore importante per quello che ha fatto in passato".



COLPO PER LA CHAMPIONS - Già "in passato" e qui, forse, arriva la prima piccola stoccata al colpo Ronaldo e che apre una prima motivazione del perché, in Serie A, nessuno si sia ancora sbilanciato. La Juventus, con CR7 non è la candidata numero uno a vincere il prossimo scudetto, bensì la candidata numero uno per la vittoria di quella Champions che i tifosi bianconeri sognano dal 1996. Sì perché sebbene il portoghese abbia segnato record su record di gol, in Spagna è riuscito a conquistare soltanto due campionati (2010/11 e 2016/17) mettendo spesso e volentieri al primo posto nella sua preparazione psico/fisica proprio la Champions(conquistata invece 4 volte di cui 3 consecutive). Speranza? Strategia? Sicuramente sì, perché in realtà l'acquisto di Cristiano Ronaldo non sposta gli attuali equilibri della Serie A. La Juventus era la squadra più forte prima del suo acquisto e lo sarà a prescindere dall'esito positivo o meno della trattativa che lo porterà a Torino. Non è Ronaldo a fare paura, ma la Juventus e da tanto tempo ormai.



@TramacEma