E' "un uomo solo al comando". Così lo definisce La Gazzetta dello Sport, che sottolinea le sue giocate, oltre chiaramente a una leadership spropositata: un palo dal nulla e un gol creato con niente. Cristiano Ronaldo non è stato solo il migliore della Juventus a Verona: è stato il motore, la speranza. Ed è stato il decimo gol di fila in campionato con questa maglia. Da inizio dicembre a inizio febbraio, non si è più fermato. Ed è diventato l'unico giocatore ad aver segnato almeno 20 gol in uno dei 5 grandi campionati in tutte le ultime 11 stagioni.