Caso chiuso, per ora. Cristiano Ronaldo ha dato ragione alla Juventus e a Maurizio Sarri parlando finalmente di condizioni fisiche "limitanti", le stesse svelate dal tecnico bianconero prima della partita contro il Milan. Una volta approdato in nazionale sia il ct del Portogallo che lo stesso CR7, però, non avevano dato segni di preoccupazione, con la qualificazione a Euro 2020 in tasca, a unificare le due posizioni. "Essere sostituito non mi piace, lo sapete, ma non stavo bene e lo capisco".