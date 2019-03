Ronaldo e il piano speciale. Il fenomeno portoghese visto nelle ultime giornate non è quello che spesso ha saputo mostrarsi devastante contro gli avversari: a secco da tre giornate è sembrato un po' spento proprio a livello di ritmo, ma contro l'Atletico servirà la sua miglior prestazione per ribaltare il risultato dell'andata e volare ai quarti. Appuntamento per il 12 marzo, una data a cui arrivare con un preciso piano di lavoro giorno dopo giorno. Ecco perché con l'Udinese potrebbe riposare per preparare la grande rimonta.