Cristiano Ronaldo non è ancora negativo al Covid-19. Il messaggio di ieri su Instagram, con quel "Sììì" e il commento dell'amico Edu Aguirre ("E ora tocca a te...") aveva illuso molti, ma era solo un'esultanza per il Real vittorioso sul Barcellona. Proprio quel Barça che CR7 spera di poter affrontare mercoledì sera all'Allianz Stadium nella seconda giornata di Champions League..

