L'edizione odierna de La Stampa titola così in riferimento al primo contatto dicol mondo Juventus, ovvero la presentazione di lunedì. "'Niente stadio. Ronaldo, primo show per pochi. Delusione dei tifosi: era la ciliegina sulla torta. Rafforzata la sicurezza a Caselle: in migliaia vogliono aspettarlo allo scalo".