La Juventus ha deciso di percorrere fino in fondo la strada che porta a Cristiano Ronaldo. I bianconeri, si legge su Il Giornale, presenteranno in queste ore l'offerta al Real Madrid per l'attaccante portoghese, andando oltre l'iniziale lavoro diplomatico portato avanti dal procuratore Jorge Mendes. Se nelle prossime ore arrivasse l'accelerata decisiva, CR7 potrebbe sbarcare a Torino per la presentazione tra giovedì e venerdì: altrimenti, si slitterà a dopo la fine del Mondiale.