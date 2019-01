Cristiano Ronaldo e Zinedine Zidane si ritrovano a Dubai. Come scrive La Gazzetta dello Sport, l’ex tecnico del Real Madrid e amico di CR7 è di casa da queste parti e stavolta, mentre l'attaccante della Juventus salirà sul palco dei Globe Soccer Awards, resterà nell’anonimato (l’anno scorso, invece, aveva ricevuto il riconoscimento per la Champions vinta con i Blancos). Non è però escluso che i due si salutino in gran segreto.