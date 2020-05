Cristiano Ronaldo si allena a parte. E la notizia è che non c'è notizia. Per fortuna. Nessun problema fisico, nessun guaio muscolare. Semplicemente il fuoriclasse portoghese in questa fase di ricondizionamento della propria forma sta seguendo un programma individuale, così come faranno anche altri compagni di squadra. Due mesi e più di inattività sono tanti, ognuno ha continuato ad allenarsi a casa, con risultati e necessità differenti. Così sarà anche in questi giorni, con il gruppo che poi torna compatto quando c'è da lavorare a livello tecnico e tattico.



ABITUDINE – Ma quella dei programmi personalizzati in casa Juve è una prassi ormai consolidata. Anche prima della sosta forzata per l'emergenza sanitaria, infatti, di giorno in giorno c'erano giocatori che si alternavano per test atletici ed esercizi individuali. A maggior ragione sarà così ora che gli equilibri di una stagione sportiva normali sono stati completamente stravolti.