Cristiano Ronaldo ha segnato il gol numero 31 della sua stagione. Il sesto consecutivo in sei partite di campionato. Numeri che quasi nemmeno impressionano più: tutti sanno chi è CR7, tutti sanno di cosa è capace, lui non è stufo di dimostrarlo, anzi, vuole riscrivere la storia. La doppietta con l'Atalanta, pur su rigore, rischia di segnare in maniera decisiva la lotta scudetto e lo lancia ancora più su negli obiettivi. 28 sono le reti in campionato, con Ciro Immobile ora lì a un passo, insieme alla vetta della classifica marcatori. E non solo: nel mirino c'è Felice Borel, miglior marcatore in un singolo campionato della Juve, che nel 1933-34 fece 31 gol. E poi, lontano 8 centri, il record di Gonzalo Higuain. A 34 reti c'è anche Lewandowski, in vetta alla classifica della Scarpa d'Oro.