Cristiano Ronaldo alla Juventus, un pensiero stupendo che prende forma col passare delle ore, dei minuti anzi. Secondo Marca, Jorge Mendes, potentissimo procuratore del cinque volte Pallone d’Oro portoghese, è stato convocato d’urgenza a Madrid da Florentino Perez. Il motivo? Discutere del futuro di Cristiano Ronaldo. Il club bianconero non chiude alla possibilità di provare ad accontentare il giocatore e il Real Madrid (a cui Ronaldo è legato fino a giugno 2021 da una clausola di 1 miliardo di euro) e dalla Spagna arrivano segnali positivi per i bianconeri.



RIUNIONE D'EMERGENZA - L'agente di Cristiano Ronaldo, si legge, è stato convocato con urgenza dal numero uno dei Blancos e proprio in queste ore sta volando verso Madrid. Marca spiega come il faccia a faccia, previsto per stasera o al più tardi domani mattina, sarà quello decisivo per conoscere il futuro di CR7. Una sua permanenza a Madrid è definita come 'molto poco probabile’ da Marca. Nonostante in giornata l'ad Beppe Marotta nell'intervista a Sky Sport si sia nascosto dietro a un "Non parlo…”, la Juventus è al lavoro per fare un tentativo concreto per Cristiano Ronaldo. Le cifre dell’operazione? Tra i 100 e i 120 milioni di euro al Real Madrid per il cartellino del portoghese, circa 30 milioni per Ronaldo. La riunione d’emergenza convocata da Florentino Perez può segnare un punto di svolta decisivo nella trattativa con la Juventus. Il presidente del Real Madrid non è disposto ad andare oltre a questa situazione e vuole una risoluzione entro poche ore della questione. In tal caso non si sa ancora se il Real rilancerà o meno sul piano del contratto, mentre Cristiano sembra voler portare sul tavolo la volontà di passare alla Juventus per trovare nuovi stimoli. I rapporti tra CR7 e Florentino Perez non sono mai stati così tesi.