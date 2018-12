Ronaldo verso la panchina contro l'Atalanta. L'edizione odierna di Tuttosport titola: "Ronaldo fa le prove di panchina". Come anticipato da Massimiliano Allegri, tuttavia, CR7 potrebbe tornare utile a gara in corso anche perché l'ex Real Madrid vuole terminare l'anno in cima alla classifica cannonieri. Al momento il portoghese è a quota 11 reti, due in meno dell'attaccante del Genoa Piatek.