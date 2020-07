Cristiano Ronaldo ritrova il gol su punizione, al termine di Juve-Torino l'attaccante portoghese parla a Sky Sport: "Sapevamo sarebbe stata una gara difficile, ma abbiamo lavorato bene, vinto e messo pressione alla Lazio. L'obiettivo è raggiunto. Il gol su punizione? Avevo bisogno di ritrovarlo per prendere fiducia. Milan? Sappiamo che il nostro obiettivo era vincere oggi. Abbiamo una partita difficile, ma l'obiettivo è pensare solo a noi stessi. In gol io e Dybala, ma lui non ci sarà a San Siro? E' importante che la squadra vinca, a prescindere da chi segna. La cosa più importante è vincere, ma la verità è che stiamo bene io, Dybala e tutta la squadra: è in fiducia e contro il Milan cercheremo di vincere".