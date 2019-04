Daniele Rugani, difensore della Juventus, parla dopo la vittoria sul Milan. Queste le sue parole a Sky Sport: "Sappiamo tutti che il Milan è una grande squadra ed eravamo consapevoli che allo Stadium sarebbe stata una partita difficile. Siamo stati bravi a mantenere la calma, a rimanere in partita e alla fine a ribaltarla. Allegri? Il mister sa quello che fa, la gestione del gruppo è uno dei suoi pregi. Chi è giovane come Kean ha trovato l'allenatore giusto, che lo farà crescere con i suoi tempi".



SULLA CHAMPIONS - "Dovremo andare ad Amsterdam per fare la partita, abbiamo visto a Madrid che essere rinunciatari non paga. Dobbiamo fare il nostro gioco con personalità, possiamo fare male all'Ajax".