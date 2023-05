Il difensore della Juventus, Daniele Rugani, ha parlato a Dazn nel prepartita della sfida che vedrà i bianconeri affrontare in casa la Cremonese.



LA CREMONESE - "Queste sono sempre partite molto difficili. Queste squadre lottano per la salvezza e trovarle alla fine è sempre più difficile. La Cremonese è una squadra scomoda, all'andata è stata dura e oggi ci aspettiamo lo stesso. Però noi abbiamo un obiettivo molto importante, c'è solo un risultato".



STAGIONE PROBLEMATICA - "Sicuramente la stagione è stata tosta sotto tanti punti di vista, però penso che il gruppo si sia compattato e sia stato bravo ad uscirne. Penso che per noi sia stato tutto un fattore di crescita e adesso dobbiamo raccogliere i frutti".