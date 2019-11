Due sole presenze da inizio anno, nonostante un allenatore che lo conosce bene e nonostante l'infortunio occorso a Giorgio Chiellini abbia quantomeno alleggerito le rotazioni della Juventus. Daniele Rugani resta un caso per il club bianconero che si troverà presto a dover decidere che futuro potrà avere almeno uno fra lui e Merih Demiral, l'altro centrale rimasto a Torino in estate ma altrettanto poco utilizzato da Maurizio Sarri.



L'OPZIONE ZENIT - Vi abbiamo già raccontato che se capitan Chiellini non si fosse infortunato a mercato estivo ancora aperto, Rugani sarebbe oggi un giocatore dello Zenit San Pietroburgo. Oggi però, secondo quanto appreso da Calciomercato.com, la porta del club russo si è chiusa poiché è stata introdotta dalla federcalcio russa una novità regolamentare che impone ai club di avere al massimo 8 stranieri (non russi) in rosa e lo Zenit già oggi, ne ha ben 11.



LE VOCI SU MILAN E PREMIER E IL PROBLEMA PREZZO - Per il centrale classe '94 continuano invece a rincorrersi voci provenienti sia dalla Premier League, con Arsenal e Tottenham alla ricerca di un difensore centrale di grande prospettiva, sia da Milano, sponda Milan, che già in estate aveva fatto un tentativo per lui. La Juventus valuterà offerte, ma tutti i club dovranno scontrarsi con una richiesta ben precisa. Per lui o per Demiral non si faranno sconti, con una base d'asta per il suo cartellino di almeno 40 milioni. Una cifra che spaventa già oggi i compratori italiani, in un mercato, quello invernale, dove difficilmente i grandi investimenti la fanno da padrone.