Daniele Rugani lascia l'Italia e la Juventus per cercare di rilanciarsi nel campionato francese. Il difensore toscano è partito questa mattina alla volta di Rennes, dove lo attende la formazione allenata da Julian Stephane, grande rivelazione dell'ultima Ligue 1 e che quest'anno parteciperà anche alla Champions League.



VISITE E FIRMA - Rugani si trasferisce nel campionato francese in prestito oneroso a 1,5 milioni di euro e il Rennes si farà interamente carico del suo ingaggio da 3,5 milioni di euro. Il calciatore svolgerà in giornata le visite mediche prima di firmare il contratto con la sua nuova squadra.