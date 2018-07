Il suo passaggio al Chelsea sembrava imminente, ma non tutto è filato liscio. Daniele Rugani attende di conoscere il suo futuro e sono aumentate, rispetto a qualche giorno fa, le probabilità di vederlo ancora in bianconero. La maxi cessione ai Blues per oltre 50 milioni in questo momento non sembra una priorità su entrambi i fronti. La Juventus ha interesse a chiudere il maxi affare con il Milan, nel quale è inserito Mattia Caldara. Chiaramente, dei due giovani difensori ne può partire uno solo. In più vanno aggiunti gli attestati di stima da parte del club bianconero nei confronti dell'ex empolese, che non è mai stato considerato uno da cedere a tutti i costi. Dal canto suo, anche il Chelsea sembra essersi proiettato su Caldara. Probabilmente per una questione economica, perché costerebbe meno. Una somma di situazioni che, oggi, rende più difficile rispetto a qualche giorno fa una separazione tra Rugani e la Juventus.