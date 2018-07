Daniele Rugani è uno degli obiettivi di mercato del Chelsea di Maurizio Sarri. L'offensiva del club inglese partirà non appena il trasferimento del tecnico ex Napoli sarà ufficiale. Rugani è un pallino di Sarri che proprio come accaduto a Napoli proverà a prendere il centrale toscano dalla Juve. Come riporta Ilbianconero.com, tuttavia, la Juve potrebbe chiedere più di 40 milioni di euro per l'ex difensore dell'Empoli.