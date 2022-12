Netta controtendenza per quanto riguarda il titolo in borsa della Juventus. Dopo il saliscendi vissuto dalle dimissioni dell’intero CDA bianconero, nella giornata di oggi, il titolo azionario della società torinese è salito del 5%, aprendo addirittura con un +5,90% in mattinata. Un risultato che si pone in decisa controtendenza rispetto all’indice FTSE MIB che, a Piazza Affari, quest’oggi si è presentato con un -1,4%.



TITOLO IN SALITA – Il titolo juventino, quindi, è passato da un valore in euro di 0.2644 ad uno attuale di 0.2776. La capitalizzazione della squadra bianconera è così salita 639,45 milioni, in netto rialzo rispetto ai dati della giornata di ieri.