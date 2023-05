La decisione della Corte d'Appello della FIGC di sanzionare la Juventus con 10 punti di penalizzazione per il caso plusvalenze ha avuto conseguenze anche sul titolo dei bianconeri in Borsa: oggi ha aperto le contrattazioni in calo del 3,5%, per poi recuperare dopo la prima ora di contrattazioni e al momento si trova a quota 0,29 euro, in rialzo dell’1,8%.