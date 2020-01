Battuta d'arresto per il mercato della Juventus: è infatti bloccato e rischia seriamente di saltare lo scambio col Paris Saint Germain che doveva portare il terzino bianconero Mattia De Sciglio in Francia alla corte di Tuchel, con l'altro terzino Lavyn Kurzawa in cambio a Torino.



I DETTAGLI ECONOMICI E TATTICI - Problemi sulla valutazione dei due cartellini: da scambiare alla pari secondo il Paris Saint Germain, con un conguaglio a favore della Juve secondo quanto preteso dal club bianconero. Marcia indietro da parte del club di Torino, che sta effettuando delle valutazioni differenti sia dal punto di vista economico che da quello tattico: Paratici infatti preferisce trattenere De Sciglio, che a differenza del francese offre garanzie su entrambe le fasce, come sostituto sia di Alex Sandro a sinistra che di Cuadrado o Danilo a destra, oltre a privilegiare la permanenza di un calciatore italiano rispetto a uno straniero della stessa età. Fumata grigia dunque, sempre più tendente al nero.