dopo le vicissitudini estive con Rafaela Pimenta e il pasticciaccio che ha portato a far saltare un'operazione ormai conclusa come quella con l'Inter, suo papà si sta appoggiando ad avvocati tedeschi per gestire il prossimo passo della sua carriera.: nel mercato di riparazione dovranno – dovrebbero – arrivare almeno due colpi, che siano due centrocampisti o un centrocampista e un esterno destro dipenderà dalle opportunità di mercato. Il nome di Samardzic è oggi tra i più caldi. Ma ancora non basta.il proverbiale diritto che diventa obbligo a determinate condizioni, dalla facilità nel raggiungerle passa l'accordo definitivo anche oltre la somma complessiva da prevedere nell'accordo tra prestito oneroso, riscatto e bonus.non basta l'offerta giusta tra componente economica e contropartita tecnica (Hans Nicolussi Caviglia è molto più di un'idea), senza una classifica un po' più confortante difficilmente Samardzic verrà lasciato libero di prendere di nuovo il largo.