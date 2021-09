Si parte alle 12.30 con la Juventus che cerca continuità dopo il successo contro lo Spezia contro una Samp che vuole ripartire dopo il pesante ko contro il Napoli. Alle 15 sono in programma tre partite: Sassuolo-Salernitana, Empoli-Bologna e Udinese-Fiorentina. Alle 18 in campo il derby di Roma, con la sfida tra Sarri e Mourinho, chiude la domenica l'impegno del Napoli al Maradona contro il Cagliari dell'ex Mazzarri, una sfida da vincere per riprendersi la testa della classifica. Domani sera Venezia-Torino chiudono la giornata.Domenica 26 settembre, ore 12.30Tv: Dazn e Sky SportPerin; Cuadrado, Bonucci, de Ligt, Alex Sandro; Bernardeschi, Bentancur, Locatelli, Chiesa; Dybala, Morata.Audero; Bereszynski, Yoshida, Colley, Augello; Candreva, Thorsby, Ekdal, Damsgaard; Caputo, Quagliarella.Domenica 26 settembre, ore 15.00Tv: DaznVicario; Stojanovic, Romagnoli, Viti, Marchizza; Haas, Stulac, Bandinelli; Bajrami, Di Francesco; Pinamonti.Skorupski; De Silvestri, Medel, Bonifazi, Hickey; Dominguez, Svanberg; Orsolini, Soriano, Sansone; ArnautovicDomenica 26 settembre, ore 15.00Tv: DaznConsigli; Muldur, Chiriches, Ferrari, Rogério; Lopez, Frattesi; Berardi, Djuricic, Boga; Raspadori.Belec; Gyomber, Strandberg, Gagliolo; Kechrida, M. Coulibaly, L. Coulibaly, Obi, Ranieri; Djuric, Gondo.Domenica 26 settembre, ore 15.00Tv: DaznSilvestri; Becao, Nuytinck, Samir; Stryger Larsen, Pereyra, Walace, Makengo, Udogie; Deulofeu, Pussetto.Dragowski; Odriozola, Milenkovic, Martinez Quarta, Biraghi; Bonaventura, Torreira, Duncan; Callejon, Vlahovic, Sottil.Domenica 26 settembre, ore 18.00Tv: DaznReina; Lazzari, Luiz Felipe, Acerbi, Hysaj; Milinkovic-Savic, Leiva, Luis Alberto; Pedro, Immobile, Felipe Anderson.Rui Patricio; Karsdorp, Mancini, Ibanez, Viña; Cristante, Veretout; Zaniolo, Mkhitaryan, El Shaarawy; Abraham.Domenica 26 settembre, ore 20.45Tv: DaznOspina; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui; Anguissa, Fabian Ruiz, Zielinski; Politano, Osimhen, Insigne.Cragno; Caceres, Godin, Carboni, Lykogiannis; Nandez, Marin, Strootman, Dalbert; Joao Pedro; Keita.