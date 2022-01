: sorpreso sul gol, ma non colpevole.prova solida, in linea con quelle migliori di questa stagione.si rivede in campo, bella notizia. Passato anche l'esame da centrale (16' st: prove generali in vista del Milan).: per un motivo o per l'altro sta giocando sempre, controlla Torregrossa e Caputo, segna pure un bel gol nella ripresa dopo averne sfiorato uno nel secondo tempo.: segnali di vita, non troppi.con Arthur in campo può farsi sentire maggiormente in fase offensiva, il gol che archivia la qualificazione è per buona parte suo.la Samp gli permette di fare tutto ciò che vuole, ma comunque lo fa bene dettando i tempi di ogni azione (29' st).: in questa stagione ha segnato in ogni modo, ora ha sfatato pure il tabù su punizione che durava da 563 giorni. Fascia di capitano al braccio, migliore in campo (29' stentra e si procura un rigore).oltre il compitino, comunque, non va (16' sti cinquemila dello Stadium esultano al suo ingresso in campo, in generale i tifosi sanno da che parte stare. Entra, segna, esulta).gioca con voglia, pressa alto e tenta qualche strappo. Forse la versione migliore della stagione.: forse un po' fumoso ma motivato, il gol su rigore lo sblocca nel nuovo anno (34' st).All.avversario molle, Juve propositiva e mai in difficoltà. Cerca certezze invece di sperimentare o lanciare i giovani, è una scelta che magari non piace ma che in realtà non stupisce.goffo e forse ingannato quando Cuadrado segna il gol su punizione, poi limita i danni soprattutto quando c'è da salvarsi d'istinto.: centrale nella difesa a tre, Morata lo manda in difficoltà.deve ancora prendere le misure nella Samp.bene su Kulusevski, meno in seconda battuta su Cuadrado.ancora tanta ruggine da scrollarsi di dosso, un gol del genere è il modo migliore per ripartire (19' st: non ha il tempo di incidere).: sbaglia, perché sbaglia. Ma è l'unico anche in questa occasione a combattere sempre e comunque (19' st: fuori forma).la sua esperienza servirà per puntare alla salvezza.portato a spasso da De Sciglio, si divora il gol del 2-2 appena dopo la rete di Conti.serata complicata contro un Cuadrado ispirato, ma pure Aké lo manda in tilt (36' st).: non la vede mai. (19' stnon entra in partita): poteva fare di più (41' st).All.tra D'Aversa e Giampaolo guida lui la Samp, dargli colpe sarebbe impietoso.