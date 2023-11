Non di soli centrocampisti vivrà. I bianconeri infatti, pur avendo come priorità quella di rimpolpare un reparto ormai scevro di, sono attenti anche a rinforzarsi in altre zone del campo. Una necessità che ha sollevato Maxè quella di avere un, qualcuno che sappia puntare gli avversari, superarli e imbeccare gli attaccanti. Un giocatore offensivo che possa permettere soluzioni diverse, combinandosi cone le punte. Qualcuno comeLa Juve c'è sul giocatore delche è stato proposto qualche settimana faLe qualità dell'inglese sono conclamate, come il momento diche sta attraversando da qualche tempo.E, si sa, percrisi spesso fa rima con opportunità. Ai tempi del, l'attuale capo dell'area sportiva juventina fu bravo a sfruttare contingenze esterne per strappare a prezzo di saldo quelche poi è diventato uno dei suoi colpi più rinomati. Per Sancho la situazione è certamente diversa, come i costi e la fama del calciatore, ma un pensierino all'ex, alla Continassa, lo stanno facendo.Il club è alla finestra e aspetta. Nelle ultime ore non sono stati registrati grossi passi avanti o sviluppi inattesi. La Juve sa che converrebbe allo stesso United scaricare un giocatore che si è rivelato une quindi resta ferma sulle sue posizioni. Starà agli inglesi aprire alle condizioni juventine:. Tornare al Borussia Dortmund resta l'opzione che più gli aggrada ma la possibilità di giocarsi le sue chance in un club come la Juve potrebbe spingerlo a rivedere le sue posizioni. Per lo United, Sancho ènel minor tempo possibile; per la Juve. E a gennaio le due volontà potrebbero venire a collimare. Insomma alla Juve fiutano il colpaccio: rivitalizzare un talento disperso e mettere le ali per la lotta scudetto che entra ora nel vivo.