Tanti i parametri zero di primo piano sul mercato, la Juve dovrà guardare con attenzione a questo scenario. Questa volta senza sbaglia. Sulla fascia sinistra, dopo anni di osservazione, almeno un tentativo per Alex Grimaldo del Benfica potrà davvero essere fatto: ma la concorrenza è spietata, anche in Italia. Con l'Inter sempre più interessato allo spagnolo.