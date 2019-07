nella scelta del prossimo attaccante da inserire nella sua rosa:. Altro che Chiesa.dovrebbero avere un solo pensiero in questo periodo: regalare l'argentino dell'Inter a. I motivi che dovrebbero portare la Juve a prendere questa scelta sono tanti, e di diverso ordine e natura. Ma tutti portano a un'unica conclusione:per i bianconeri, molto più di tutti quelli attualmente in rosa. E molto più degli altri obiettivi di mercato di cui si parla in questi giorni.