Maurizio Sarri, a JTV, ha commentato Juve-Fiorentina.



FIORENTINA - "Con Iachini non avevano mai perso in campionato, subito pochissimo. Bravi ad avere pazienza, già sapevamo che occorreva avere pazienza. Abbiamo trovato spazi chiusi e la partita andava gestita con pazienza. 70% possesso palla, 60 di supremazia territoriale. La partita in mano nostra, quasi nella totalità".



RONALDO - "Impressionante? Al di là dei rigori era vivo, sta bene mentalmente, fisicamente. Quando unisce condizione mentale e fisica diventa determinante. Sta facendo cose eccezionali. Stiamo raccogliendo anche in fase offensiva, fatti quasi 20 gol nelle ultime partite. Bene tutti, ma anche Higuain... Dybala è una bestemmia tenerlo fuori, ha fatto minuti straordinari. Douglas è stato fuori a lungo. Difficile trovare un equilibrio con questi giocatori. Ma stanno facendo bene tutti".



CUADRADO - "Penso che dipenda dall'atteggiamento tattico della formazione. In costruzione i nostri terzini avevano tempi e spazi per l'impostazione. Dipeso tanto dagli atteggiamenti degli avversari, perciò ho preferito anche partire con Douglas Costa. Per vie centrali sarebbe stato difficile trovare spazi".