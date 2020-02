La Juventus non scappa in fuga, anzi rischia di spaccarsi. Sarri è sotto processo dopo l'ultima sconfitta di Verona e l'aggancio al primo posto in classifica da parte dell'Inter. Secondo La Repubblica in edicola oggi, tra i bianconeri cresce il partito "segreto" per il ritorno in panchina di Allegri. Il presidente Agnelli riflette, anche se i risultati sono ancora in linea con le attese di inizio stagione.