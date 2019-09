"Vediamo, in questo momento la mia sensazione è che la squadra non sia ancora pronta ad una rotazione completa bisogna fare attenzione perché i giocatori vanno messi in condizione di fare bene e non in difficoltà". Ieri, Maurizio Sarri non si è nascosto davanti ai microfoni di Sky. Era stato chiaro proprio perché per lui si è sempre trattato di un discorso lineare, non di una bocciatura effettiva: per MS, Paulo Dybala non è ancora pronto per essere protagonista nella sua Juventus. Gli è davanti Higuain, nelle gerarchie. Ma soprattutto, per l'argentino non sono previste variazioni nel canovaccio tattico che il tecnico vuole affidargli: è 'solo' un centravanti, e non si cambierà per inserirlo stabilmente. Almeno, non inizialmente.