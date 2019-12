Maurizio Sarri, allenatore della Juve, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine della partita vinta 2-0 contro il Bayer Leverkusen.



SULLA PARTITA - "Importante era avere equilibrio. Venivamo da una partita persa, ma per lunghi tratti abbiamo fatto una grande partita contro la Lazio. La partita è stata molto combattuta nel primo tempo, poi loro sono calati e noi siamo venuti fuori bene. Stasera poteva essere difficile".



SUL TURNOVER - "I difensori hanno fatto molto bene tutti e quattro, Demiral è il più appariscente perché è il più esplosivo. Cuadrado ha sofferto un po', poi ha fatto discretamente. Rabiot mi ha fatto piacere per il crescendo, nel secondo tempo ha fatto bene".



SU RABIOT - "Vediamo. Se si riesce proviamo a recuperare Bentancur, uno di questi tra Rabiot ed Emre Can si deve adattare da regista. L'obiettivo è restare ad alti livelli come questa sera".



SU DYBALA E TRIDENTE - "Abbiamo aspettato a farlo quando gli avversari sono calati a livello di ritmo, erano diverse azioni che Bernardeschi aveva spazi enormi, abbiamo pensato fosse il momento. Hanno risposto bene".



SULL'UDINESE - "Non è che in campionato non siamo concentrati, in alcuni tratti lo abbiamo fatto meno che in Champions, soprattutto in quelle post Europa. Dobbiamo lavorarci".



Poi, in conferenza stampa, ha parlato del possibile avversario agli ottavi di finale: "Ho avuto la fortuna di conoscere Mourinho, è una persona di livello straordinario. Ed è una persona che ha un'immagine diversa rispetto a quella che dà all'esterno. Ritrovarlo mi farebbe molto piacere. Una favorita per vincere la Champions? Così al volo rispondo il Manchester City".