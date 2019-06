Una settimana fa, la presentazione di Mister #Sarri all'#AllianzStadium. E questa è la sua prima intervista da allenatore bianconero. #WelcomeSarri



Full Video https://t.co/DSjXynuQne pic.twitter.com/JmdcygLmMa — JuventusFC (@juventusfc) 27 giugno 2019

Seduto in panchina all'Allianz Stadium, una settimana dopo la presentazione ufficiale,in una lunga intervista, concessa ai canali social della società bianconera.: Sarri ha parlato di tanti temi."Ho la consapevolezza di arrivare in un club importantissimo: ho la fortuna di arrivare dal Chelsea che nell'ultimo anno è diventato un club molto importante, ma la storia è diversa.“La scelta dell’estero l'anno scorso era ponderata, e una volta fatta mi sono reso conto che era un’esperienza straordinaria. La Premier a livello di visibilità è il campionato più importante del mondo, più ricco. Livello tecnico altissimo, strutture straordinarie, e l’atmosfera bellissima che si respira negli stadi.Sperando di cominciare a migliorare e di poter tornare quello che eravamo 20 anni fa, il punto di riferimento del calcio mondiale”.“All’interno di questa esperienza bellissima c’erano situazioni più personali che professionali che mi facevano pensare che fatta questa esperienza era il momento di tornare a casa. Così ho cominciato a viaggiare su questa lunghezza d’onda, econ cui avevo combattuto in maniera anche forte, perché chiaramente non puoi pensare di sconfiggere la Juve se non tiri fuori il 110%.”.“Contano, sono esperienze fatte in progressione non solo temporale ma anche progressione per la qualità dei giocatori e delle società allenate. Quello che puoi fare in certi club con certi giocatori non lo puoi fare in altri club con altri giocatori.Se fai 3 figli e fai la stessa educazione a tutti e 3 ti vengono fuori 3 persone con 3 caratteri diversi.".. Quindi, mentre a 35 anni quando cominci pensi di poter incidere in modo feroce, poi nel corso del tempo ti rendi conto che fino a un certo punto incidi e per andare oltre la qualità dei giocatori è determinante., a meno che non incocci in un giocatore giovane che posso ancora migliore e modellare”.Le vittorie sono frutto di lavoro."."Vivere l’Europa per quello che è. La Juve così straripante in Italia fa pensare a tutti che possa essere lo stesso in Europa. Purtroppo il nostro movimento in questo momento non è questo. La Juve straripante in Italia a livello europeo rappresenta una delle 10 società di top livello, e il fatto che in queste 10 ci siano 5 inglesi fa capire il differenziale di sistemi in cui stiamo operando in questo momento.”."Questo è uno stadio raccolto, accogliente. Dà facilità sentirselo proprio con questa vicinanza alle tribune. Lo stadio di concezione inglese a me piace molto, penso che mi troverò bene “."Una squadra che rispetterà le caratteristiche dei giocatori più importanti, che ci fanno vincere le partite.pero questa è una filosofia di gioco.A tratti durante la partita ti dava la sensazione che ci potevi giocare, potevi metterla sotto, poi all’improvviso ti dava la sensazione opposta, che stavi per perderla.”."Non vorrei deludervi, ma è una cosa nata quando allenavo nei dilettanti. Un giornalista mi chiese quanti schemi avevo su palla ferma. Risposi: "Tanti". Lui ipotizzò 30, io per prenderlo in giro dissi 33. Ma era uno scherzo con un giornalista, è nato tutto così"."Il livello di allenatori è frizzante. C’è il ritorno di Antoniocon una società importante, l’avvento difinalmente in una società di altissimo livello, cosa che merita da tantissimi anni.a Napoli, e l’arrivo diè da valutare con attenzione, è un ragazzo con grandi doti. A Sassuolo c’èche è un altro giovane emergente di talento, non so come finiranno altre trattative e non voglio dimenticare nessuno, ma a livello di movimento di allenatori la sensazione è che può essere una stagione in cui si può innescare qualcosa di nuovo, in cui si può innescare qualche cambiamento, qualche tendenza nuova.