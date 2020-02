Maurizio Sarri ha parlato così di Sami Khedira nel corso della conferenza stampa alla vigilia del match con la Fiorentina:







"Mi sono perso negli ultimi giorni perché ha avuto 3-4 giorni di influenza e quindi non era in campo. Sta procedendo la fase di riatletizzazione, era ancora aggregato al gruppo, i tempi in questo momento non sono facilmente valutabili, non è un percorso lungo comunque secondo lo staff medico ma valutare i giorni in questo momento è un pò presto".