La Juventus ha esonerato Maurizio Sarri. La comunicazione al tecnico è arrivata in mattinata, a poche ore dall'eliminazione dalla Champions League per mano del Lione. Si è rivelata dunque particolarmente rapida la riflessione annunciata nel post-partita di ieri da parte del presidente Andrea Agnelli, che ha preso la decisione di sollevare dall'incarico l'ex tecnico di Napoli e Chelsea, che diventa così il primo allenatore in Serie A ad essere esonerato dopo la vittoria al primo tentativo dello scudetto.



Si attende soltanto il comunicato ufficiale del club bianconero.



seguono aggiornamenti...