Nonostante la vittoria in rimonta nella gara di ritorno degli ottavi di Champions League contro il Lione di Garcia, la Juventus di Sarri è fuori dalla competizione. La squadra bianconera, con grandissimo rimpianto soprattutto di Cristiano Ronaldo (e delle casse societarie), non partirà per Lisbona.. La Juve ha mostrato qualche pregio ma soprattutto tutti i difetti di stagione, con una squadra anche talentuosa a tratti ma ormai vecchia, stanca e logora.LA RIVINCITA DI ALLEGRI - Aveva ragione Massimiliano Allegri quando lo scorso anno a ridosso della clamorosa eliminazione subita ai quarti di finale contro l’Ajax di De Ligt (arrivata anche per colpa di sue scelte tattiche scellerate…) giudicò la squadra bianconera a fine ciclo, invocando una rivoluzione totale nella rosa. Rivoluzione che invece non fu presa assolutamente in considerazione dalla coppia Paratici – Nedved, che decise invece di cambiare solamente il manico della scopa, ovvero l’allenatore.. Cuadrado fuori ruolo, Bonucci e Chiellini sulla via del tramonto, Khedira, Matuidi e Higuain ormai inadeguati a certi livelli, Buffon ormai più accompagnatore che calciatore, Pjanic a fine ciclo.. La Juventus (squadra più vecchia in assoluto del campionato italiano) ha dimostrato ampiamente di non avere più la forza fisica necessaria per contrastare le squadre giovani e prestanti che corrono di più come il Lione in Europa o come anche il Verona, la Lazio e l’Atalanta in Italia.. E’ arrivato adesso il momento di tagliare netto con il passato, recente e meno. Grazie a tutti coloro che hanno contribuito ai successi di questo ciclo meraviglioso ma la permanenza a Torino nel corso della prossima stagione ormai va garantita solamente a chi è ancora davvero integro e capace di mantenere in maglia bianconera un rendimento da top player con regolare continuità. Questa squadra non può proseguire a vivere di ricordi e riconoscenza.TEMPO DI RIVOLUZIONE - E’ arrivato il momento della rivoluzione. Non sappiamo ancora se a guidarla sarà Maurizio Sarri ma di certo se c’è una cosa da cambiare in primis quello è l’organico, vecchio ed obsoleto in oltre la metà dei componenti della rosa. Allegri l’aveva anticipato a tutti provando a salvare la Juventus con un anno di anticipo ma l’inesperienza (anche superficialità?) del duo Nedved-Paratici ha portato la dirigenza a sottovalutare l’allarme con le conseguenze che abbiamo visto lungo tutto l’arco della stagione, e culminate adesso nella clamorosa eliminazione in Champions League. Sbagliare è umano, perseverare è diabolico.@stefanodiscreti