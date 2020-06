Il primo titolo, che non si scorda mai. Stavolta, per una serie incredibile di ragioni. Come racconta La Gazzetta dello Sport, Sarri è chiamato alla risposta in Coppa italia: deve dimostrare che in bianconero si può vincere con il bel gioco. Forse riduttivo, ma sa ben racchiudere la situazione. In realtà, Sarri una Coppa Italia l'avrebbe già vinta: era il 2002-2003, alla guida del Sansovino in Serie D.