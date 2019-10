Maurizio Sarri ha parlato a Sky Sport alla vigilia del match di Champions League contro la Lokomotiv: ​"Lokomotiv? In Germania sono stati bravi a creare grande densità difensiva e contenere molto bene le iniziative offensive di una buona squadra come il Bayer e sono stati costantemente pericolosi sulla riconquista della palla perché sono ripartiti sempre molto bene. Sono una squadra insidiosa e non facile da affrontare. Una partita in cui dovremo essere bravi a muovere la palla velocemente e avere momenti di pazienza".



RONALDO - "Complimenti? Fanno piacere. E' un ragazzo straordinario, uno di quelli che ti fa capire la differenza tra il fuoriclasse e il campione. E' un ragazzo capace di darsi obiettivi e motivazioni fenomenali e di non essere mai contento di quello che ha ottenuto ma porsi obiettivi futuri. E' importante anche per noi perché è contagioso".



FORMAZIONE - "Per capire se ho in mente qualcosa di diverso devo vedere i giocatori e dalla partita non li ho più visti perché ieri chi ha giocato ha fatto defaticante. Da oggi inizieremo a valutare tutte le altre situazioni. In questo momento è prematuro, chi ha giocato la partita di campionato deve ancora allenarsi non è valutabile al momento la situazione".



HIGUAIN - "Il ragazzo ha fatto un percorso, una stagione piena di difficoltà l'anno scorso tra Milan e Chelsea. Penso che abbia riflettuto molto su questa stagione e ha ritrovato grandi, grandi motivazioni. Essendo un grandissimo giocatore quando trova grandi motivazioni fa anche grandi prestazioni".