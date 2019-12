Maurizio Sarri ha analizzato così il ko contro la Lazio in conferenza: "Siamo stati in partita, credo che siamo arrivati con un piccolo deficit di energie fisiche e mentali. Abbiamo sfiorato il pareggio, poi il 3-1 al 93' lascia il tempo che trova. Eravamo in partita, al 91' abbiamo tirato una punizione da una buona posizione. De Sciglio? Ha giocato sempre a destra, le prime tre partite le ha giocate lì, poi l'ho spostato a sinistra perché ci sa giocare. Stava bene e ci sembrava normale farlo giocare dopo aver saltato la gara di mercoledì. Il tridente ha fatto quello che doveva come anche gli altri, erano stanchi e servivano forze fresche. Parlate del tridente, ma abbiamo perso con un centrocampista in più. Non sono loro tre i responsabili della sconfitta".



OLTRE IL KO - "La sconfitta dispiace, ma davanti abbiamo altri cinque mesi da giocare e non credo che questa partita possa influire sulla stagione. La Lazio sta vivendo un momento di fiducia sotto ogni aspetto, non ha bisogno di altre iniezioni. L'allenamento di ieri è stato il migliore di tutta la stagione, ho visto brillantezza che forse non c'era. Per quello abbiamo pensato di cambiare solo tre/quattro giocatori. Due giorni in meno di riposo? Dovevamo andare oltre questi problemi, il calendario è questo. L'amarezza c'è, ma preferisco non piangermi addosso e guardare avanti".