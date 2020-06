, e dal punto di vista dei risultati laha perso Supercoppa e Coppa Italia. Ma se c’è una cosa della quale va dato merito a, oltre al primo posto in classifica in Serie A, è quella di aver sistemato la difesa dei campioni d’Italia, dopo un avvio di stagione nel quale, rispetto al passato, i gol incassati erano stati decisamente troppi.(contro le 27 della Lazio e le 29 dell’Inter). E si sa che in Italia la miglior difesa è quasi sempre sinonimo di scudetto. In assoluto,o. Da allora, a cavallo del lockdown, e fra campionato e Coppa Italia, i risultati sono stati: Juve-Inter 2-0, Juve-Milan 0-0, Napoli-Juve 0-0 (poi KO ai rigori), Bologna-Juve 0-2, Juve-Lecce 4-0.. Al di là della fama di allenatore che fa giocare bene le sue squadre (fama tuttora da dimostrare a Torino), l’ex allenatore di Chelsea e Napoli è da sempre un. E storicamente le sue squadre hanno sempre preso pochi gol. In secondo luogo, c’è, che dopo gli impacci dei primi mesi sta rendendo giustizia alle aspettative che si avevano su di lui. Infine, il terzo motivo è ancora riconducibile all’allenatore:t, con l’azzurro sul centro sinistra e l’olandese sul centro destra, contrariamente ai primi mesi della stagione, si è rivelata. Il numero 19 si è presto adattato, mentre l’ex Ajax ha riacquistato sicurezza.