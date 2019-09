In Italia ci sono circa 60 milioni di commissari tecnici della Nazionale. E poi in proporzione ogni club ha un numero di potenziali allenatori che coinvolge quasi l'intera totalità dei propri tifosi. Uno staff tecnico che nel bar virtuale bianconero vede crescere sempre di più il partito di chi vorrebbe esagerare in questa prima fase dell'era Sarri: non solo una Juve con il trequartista, ma addirittura una Juve che possa giocare dal primo minuto con tutto il proprio arsenale offensivo.