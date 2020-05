Secondo quanto riporta Il Corriere dello Sport, il tecnico della Juventus Maurizio Sarri crede che per lo sprint finale della stagione i suoi abbiano bisogno di concentrazione massima e che sia necessario un ritiro al J Hotel per tenere alta la tensione del gruppo. ​Sarri sta cercando di pianificare tutto nei minimi dettagli, non vuole perdere la volata scudetto e vuole andare il più avanti possibile in Coppa Italia e Champions League.