La Juventus batte in rimonta l'Atalanta, al termine dell'incontro il tecnico bianconero Maurizio Sarri commenta il successo a Sky Sport: "Penso che sia stata una bella partita, d'intensità, non sembrava neanche il campionato italiano. Gara difficile, abbiamo iniziato bene ma dopo il rigore ci siamo persi, abbiamo pensato più al contesto che a giocare a calcio. E per un pezzo di partita l'Atalanta ci ha fatti soffrire, siamo andati meritatamente in svantaggio. Abbiamo avuto la fortuna di pareggiare in un momento di stanca, poi abbiamo avuto il merito di crederci e giocare bene. Douglas Costa con Dybala e Higuain nel 4-3-3? Era il tentativo di spingere e vedere se così gli esterni dell'Atalanta stavano più bassi, per prendere in mano la partita con più continuità. Senza Matuidi fatica a coprire con i centrocampisti? Chiaro che non è semplice, per la fase difensiva è un modulo difficile e dispendioso, specie per i centrocampisti interni. Abbiamo sofferto la loro ampiezza perché abbiamo coperto poco la palla nella loro metà campo. Gli esterni? Io preferisco scivolino sempre davanti, noi spesso eravamo a metà strada e non facevamo neanche reparto. Ci hanno presi con tanti cambi campo e abbiamo sprecato tante energie. Dybala e Higuain i nostri migliori trequartisti? Dominare con l'Atalanta la vedo difficile per tutti, giocare contro l'Atalanta è come andare dal dentista. La partita era questa, loro ci vengono a prendere in avanti e cercando uomo contro uomo, il tentativo era di fargli aprire gli spazi. Abbiamo attaccato poco gli spazi, negli ultimi minuti l'abbiamo fatto meglio. Cristiano Ronaldo? Sarei contento tornasse subito per martedì, aveva questa esigenza di risolvere questo acciacco che lo sta condizionando in partita e nel potersi allenare con continuità. Necessaria una gestione differente? Questo penso dipenderà molto dalle sensazioni che avrà il ragazzo in futuro, dalla stanchezza mentale o fisica che potrà sentire dalla necessità che avrà di recuperare. In questo momento ha fatto una scelta giusta ed ero d'accordo con lui, trovare un modo di allenarsi senza sovraccaricare il ginocchio e vedere di risolvere questo acciacchino che ti condiziona. E' vero che il ginocchio è solido e non ci sono infortuni, è anche vero che giocare sempre con un pizzico di dolore addosso ti stanca. Aveva esigenza e l'ho accontentato volentieri perché la pensavo come lui, fermarsi qualche giorno per scaricare il ginocchio e allenarsi. Come si fa a mettere uno tra Higuain e Dybala in panchina? Si dà la formazione in riunione pre-partita e uno resta fuori (ride, ndr). Bernardeschi ha preso un colpo e non riuscita più a respirare. Neanche Douglas Costa sta benissimo, sentiva un problema ai flessori cinque minuti dopo che è entrato: spero sia solo una contrattura".